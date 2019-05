The Joshua Tree google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turneul aniversar „The Joshua Tree” al trupei U2 va fi reluat, in lunile noiembrie si decembrie, in Noua Zeelanda, Australia si Asia, unde au fost programate noua concerte. Primul concert va avea loc pe 8 noiembrie, in Auckland (Noua Zeelanda), iar urmatoarele cinci vor avea loc in Australia (Brisbane, Melbourne, Adelaide, Sydney si Perth). U2 va sustine doua concerte in Tokyo, pe 4 si 5 decembrie, iar seria va fi incheiata la Seul, pe 8 decembrie. Lenny Kravitz vine in Romania. Unde va concerta cebrul artist Trupa irlandeza a sustinut in 2017, pe parcursul a sase luni, turneul „The Joshua Tree”, care a marcat 30 de ani de la lansarea albumului omonim, in America de Nord, Euro ...