Turneul Final Four in Cupa Romaniei la handbal feminin. Care sunt echipele calificate astazi in finala

Turneul Final Four din Cupa României la handbal feminin se joacă în acest weekend la Sala Polivalentă din București. CSM București, SCM Râmnicu Vâlcea, Rapid București și Gloria Buzău sunt cele patru echipe calificate.La ora 18.00 a început la Polivalentă în București semifinala 2 din Cupa României dintre CSM București și SCM Gloria Buzău. CSM s-a impus cu scorul de 30-16, în fața buzoiencelor, fiind a doua finalistă a competiției.SCM Râmnicu Vâlcea s-a calificat în finala Cupei României la handbal feminin, după succesul cu 30-23 în fața echipei Rapid București, în prima semifinală din cadrul turneului Final Four care are loc la sfârșitul acestei săptămâni în Sala „Polivalentă” din capitală.Asma Elghaoui a fost cea mai bună marcatoare a echipei care a încheiat pe primul loc în campionat cu 6 goluri marcate, la egalitate cu Marta Lopez.Finala mare se va juca duminică, de la ora 18:00, între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București.Sursă foto: fanatik.ro