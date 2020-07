Turneul Pianul Calator, ultimele doua concerte in aer liber, la Bucuresti si Constanta

La a zecea sa ediţie, turneul Pianul călător a avut un destin şi un traseu cu totul inedit.

Pianistul Horia Mihail a pornit la drum în turneul său naţional pentru a zecea oară, „Pianul călător” cântând în 2020 în aer liber, online şi on air, pentru un public dornic de emoţie live după o primăvară îngheţată, pentru un public care aştepta ca muzica clasică să revină la viaţă, cu un repertoriu marcând aniversarea Beethoven 250.Concertele au avut loc în aer liber, începând din 24 iunie, în mai multe oraşe din ţară, unele dintre acestea gazde ale pianelor călătoare, respectiv la Caracal, Alba Iulia, Deva, pe 2 iulie la Sibiu, ultimele concerte urmând să aibă loc pe 3 iulie, de la ora 19, la Bucureşti la Grădina cu filme - Cinema and More (Creart), şi pe 5 iulie de la ora 20, la Constanţa, în Parcul Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski”Anul acesta, turneul “Pianul călător” a ajuns la ediţia cu numărul 10, aşa cum era poate greu de prevăzut atunci când a început totul, în 2011, pornind de la o poveste găsită în cărţile de istoria muzicii, cea a turneului lui Franz Liszt din 1846-1847 prin ceea ce avea să devină mai târziu România. În ultimul deceniu, Horia Mihail a vizitat zeci de oraşe din ţară însoţit de pianul călător sau cântând pe pianele din oraşele în care a ajuns. Acum, pianele călătoare puse la dispoziţie de Radio România, sunt încredinţate comunităţilor din Tulcea, Caracal, Deva, Alba Iulia şi Roman, dar drumul lor a fost mai lung şi, uneori fără să se oprească mai mult de o seară, a trecut prin multe oraşe care încă au nevoie de piane de concert.În urma acestor turnee, Horia Mihail a publicat patru CDuri la Editura Casa Radio, care reflectă orientările repertoriale prin care a trecut în turneul Pianul călător : Pe urmele lui Franz Liszt, 100 % Beethoven. Romantic sau albumul înregistrat alături de Orchestra Naţională Radio cu Beethoven, Rachmaninov, Lutoslawski.Unul dintre cei mai dificili ani pentru comunitatea artistică mondială, anul 2020 este unul esenţial şi pentru turneul Pianul călător, iar faptul că ediţia a zecea se va petrece în aer liber este o declaraţie de rezistenţă în faţa presiunilor cărora le sunt supuşi artiştii şi mesajul lor de speranţă în vremurile pe care le trăim.Amănunte pe www.pianulcalator.rohttps://www.facebook.com/pianulcalatorhoriamihail/https://www.youtube.com/watch?v=zg_VBRK75BE&feature=youtu.bePianul călător 2020 – Open Air – Beethoven 250Vineri, 3 iulie – Bucureşti, Grădina cu Filme - Cinema & More (CREART)Duminică, 5 iulie – Constanţa, Parcul Teatrului Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski”Ludwig van BeethovenSonata pentru pian nr. 14 op. 27 nr. 2 în do diez minor „Sonata lunii” - partea ISonata nr. 21 pentru pian op. 53 “Sonata Waldstein”32 Variațiuni în do minor pe o temă originală WoO 80„Für Elise” bagatelă pentru pian în la minor WoO 59Sursa foto: pianucalator.ro