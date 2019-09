Turneul sub forma de holograma al lui Whitney Houston va avea loc in 2020

WHITNEY HOUSTON google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Turneul cantaretei Whitney Houston sub forma de holograma, deja anuntat de mostenitorii artistei in primavara anului trecut, va incepe in ianuarie 2020, anunta revista Rolling Stone. Intitulat "An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour", seria de concerte va incepe in Mexic, inainte de a traversa Europa. "Whitney nu mai este cu noi, dar muzica ei va trai pentru totdeauna", a explicat Pat Houston, cumnata si fostul manager al cantaretei, care este principalul administrator al mostenirii. "Stim ca am luat cea mai buna decizie asociindu-ne cu Base (societatea care a conceput turneul) pentru ca intelege cat de important sa produci o holograma exceptionala. (...) Fa ...