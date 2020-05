TVR difuzeaza din iunie serialele documentare Romania construita si Il Luce

Serialele documentare „România construită”, realizat de Alexandru Munteanu, şi „Il Luce”, despre Mircea Lucescu, se numără între noile programe pe care postul TVR 1 le va difuza în perioada următoare, potrivit news.ro.

„România construită”, cu zece episoade, urmăreşte evoluţia construcţiilor pe spaţiul României de azi. „Am vrut să redau imaginea brută a României de astăzi. Aşa este ea după aproape două mii de ani de când se construieşte pe acest teritoriu. Nu am căutat «mai binele» sau «mai răul», ci realitatea aşa cum se prezintă, produsă de toţi cei care au contribuit la realizarea ei. Am încercat totodată să demonstrăm că tot ceea ce avem bun sau rău îşi are rădăcinile în istoria noastră şi că există mereu o legătură între ceea ce suntem şi ceea ce am realizat”, a transmis într-un comunicat Alexandru Munteanu.

Serialul „România construită”, ale cărui gazde sunt Mihaela Simina, istoric, scriitor şi jurnalist, şi Toader Popescu, doctor în arhitectură, lector la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, va fi difuzat din 7 iunie, duminica, de la ora 17.00.

Mircea Lucescu este „Il Luce” în serialul documentar de 16 episoade care va fi difuzat începând cu 6 iunie. Producţia realizată de comentatorul şi realizatorul TV Dumitru Graur va putea fi urmărită în fiecare sâmbătă şi duminică, de la ora 15.30. Ea urmăreşte cariera de jucător şi de antrenor a celui supranumit „Il Luce” încă din anii ’90. Mai multe personalităţi din România, Italia, Turcia şi Ucraina vorbesc pe larg despre Mircea Lucescu, omul care le-a marcat într-un fel viaţa şi cariera.

Cu noi ediţii, emisiunea „Teleenciclopedia” revine din iunie sâmbăta, de la ora 18.00.

Începând cu 6 iunie, va fi difuzată emisiunea „Şah-mat”, realizată de Ciprian Creţescu, în fiecare sâmbătă dimineaţă, de la ora 9.30.

Un sezon nou al emisiunii „Vreau să fiu sănătos” începe sâmbătă, 23 mai, la ora 10.00, cu o ediţie ce pune pe tapet şi subiectul ce ţine de câteva luni titlurile tuturor jurnalelor de ştiri – coronavirusul.

Între noutăţile TVR 1 se numără şi ediţii „Garantat 100%” filmate în studioul emisiunii, dar şi „la distanţă”, cu invitaţi din ţară şi din străinătate. Duminică, 24 mai, de la ora 23.00, Dan Bărbulescu, membru fondator al Parcului Natural Văcăreşti şi Cristian Lascu, geolog prospector, cercetator al Institutului de speologie Emil Racoviţă, vorbesc despre protejarea mediului înconjurător, dar şi despre frumuseţea şi valoarea deltei din Capitală.

Din 30 mai, noul sezon „Levintza prezintă” celebrează creativitatea, bunul gust şi esteticul, aducând noile tendinţe în fashion, sugerând culorile la modă, dezvăluind propunerile creatorilor internaţionali pentru sezonul primavară – vară 2020, ce se mai poartă în materie de make-up şi hair-style.

Emisiunea „Ora Regelui”, care prezintă activităţile membrilor Casei Regale a României, va reveni cu premiere din 30 mai.