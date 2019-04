TVR Iasi, o noua distinctie europeana - FOTO

Afis My Father Imre google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); TVR Iasi a primit o noua distinctie la editia 2018-2019 a Premiilor Circom, la categoria “Music and Arts”, pentru productia „Tatal meu, Imre”. Filmul a fost realizat de Andreea Stiliuc, jurnalist la TVR Iasi, ca proiect de disertatie in cadrul programului de masterat “Documentary Filmmaking”, la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca. Andreea Stiliuc semneaza regia, montajul si o parte a imaginii. Din echipa a facut parte si Relu Tabara (director de imagine). Filmat la Budapesta, documentarul spune povestea lui Imre Kinszki, victima a Holocaustului, si a fiicei sale, Judit. Imre Kinszki este considerat un maestru uitat ...