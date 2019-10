Țuțuianu a EXPLODAT dupa ce Nasra și Itu au revenit in PSD: 'S-au decredibilizat. Nu poți sa te plimbi de la un partid la altul'

Senatorul Adrian Țuțuianu a declarat că Horia Nasra și Cornel Itu și-au pierdut credibilitatea, prin revenirea în PSD. Acesta a precizat că nu s-au diminuat șansele adoptării moțiunii de cenzură, în contextul în care cei doi nu se numărau printre semnatarii demersului Opoziție, conform Mediafax.

"Eu n-am discutat, am văzut declarațiile pe care le-au dat.Este o decizie personală, eu cred că n-au făcut decât să se decredibilizeze ca oameni politici și-mi pare rău de ei pentru că îi cunosc bine. Cu Horia Nasra chiar am avut relații apropriate. Nu am alte informații decât ceea ce am văzut în presă, dar repet ceea ce v-am spus mai devreme. Cred că s-au decredibilizat, pentru că nu poți să te plimbi într-o săptămână de la un partid la altul și să încerci să spui de fiecare dată altceva", a afirmat senatorul Adrian Țuțuianu, miercuri, în Parlament.

Întrebat dacă sunt diminuate șansele moțiunii, în condițiile în care Nasra și Itu au revenit în PSD, Adrian Țuțuianu a răspuns: "Teoretic nu, pentru că nici domnul Nasra, nici domnul Itu nu sunt semnatari ai moțiunii., ca urmare se spera ca prin venirea lor există un număr de voturi în plus față de cei care au semnat".

Deputații Horia Nasra și Cornel Itu s-au reîntors în PSD, potrivit unui mesaj postat de Nasra pe Facebook, după ce inițial anunțaseră că trec la Pro România. Social-democratul a adăugat că nu va vota moțiunea de cenzură.