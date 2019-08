UAIC a finalizat o investitie de peste un milion de euro

uaic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 31 iulie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) a receptionat lucrarile de reabilitare a acoperisului corpului A, cladirea emblematica a primei Universitati moderne a Romaniei. Valoarea totala a investitiei este de 4.894.515,87 lei (aproximativ 1.03 milioane de euro). „Ne bucuram ca am reusit sa finalizam o investitie atat de necesara, anume reabilitarea acoperisului corpului A, care se afla intr-un stadiu avansat de degradare.”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel Toader, rectorul UAIC. Lucrarile de reabilitare au fost efectuate in baza unui contract semnat in data de 29 martie 2017 si au demarat pe 26 aprilie 2017. Astfel, s-au executat lucrari de rezistenta ...