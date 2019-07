UAIC are in derulare 19 proiecte de investitii

Corpul E Cuza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) are in derulare proiecte de investitii in valoare totala de peste 150 de milioane de lei (30 de milioane de euro). Proiectele vizeaza atat constructii noi (camin studentesc, complex sportiv) cat si consolidarea, reabilitarea sau modernizarea spatiilor aflate deja in patrimoniul UAIC. Unul dintre cele mai importante obiective de investitii ale Universitatii il reprezinta reabilitarea, refunctionalizarea si modernizarea Casei Universitarilor, imobil care este si monument istoric. Pentru acest proiect a fost emisa autorizatia de construire, documentatia a fost aprobata de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice si pe 15 iulie va fi incarcata ...