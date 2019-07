UAIC incurajeaza performanta academica

Al I Cuza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi respecta standardele impuse de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior (ARACIS), asigurand echilibrul intre numarul de studenti si numarul posturilor didactice si de cercetare, ceea ce contribuie la cresterea calitatii actului educational. Astfel, in acest an universitar au fost scoase la concurs 85 de posturi didactice si 26 de posturi de cercetare.In semestrul I, sesiunea decembrie 2018 - februarie 2019, au fost scoase la concurs 45 de posturi didactice: 9 pentru profesor, 9 pentru conferentiar, 13 pentru lector/sef lucrari si 14 pentru asistent universitar. Dintre acestea, 34 de posturi au fost ocupate (profesor-9, c ...