UAIC ofera 45 de burse doctorale din venituri proprii pentru studentii din anul I

Universitatea Alexandru Ioan Cuza 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a hotarat, in sedinta Biroului Executiv de astazi, 18 iulie 2019, acordarea din venituri proprii a 45 de burse doctorale pentru studentii inmatriculati in anul I, an universitar 2019-2020. De asemenea, in cadrul proiectului „Doctoranzi si cercetatori postdoctorat pregatiti pentru piata muncii”, 120 de doctoranzi si 40 de cercetatori postdoctorat din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi vor beneficia de burse lunare pe perioada derularii programelor antreprenoriale personalizate pe domenii de specializare inteligenta. Tot in anul universitar 2019-2020, 20 de studenti doctoranzi din anul a ...