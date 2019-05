UAIC organizeaza o gala pentru recunoasterea performantelor studentilor

afis gala mai 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizeaza joi, 23 mai, Gala Studentului UAIC 2019. Evenimentul va avea loc in Sala Senatului, incepand cu ora 16.30 si isi propune sa recunoasca rezultatele remarcabile obtinute de studentii universitatii pe parcursul anului universitar 2017-2018. La gala vor participa studentii care vor fi premiati, reprezentanti ai conducerii UAIC, decanii celor 15 facultati dar si studentii reprezentanti in Senatul universitatii. Pe langa premierea rezultatelor obtinute de studenti, acest demers vizeaza si prevenirea abandonului universitar, care inregistreaza o crestere in randul universitatilor din Romania. Astfel, studentii senatori au propus organizar ...