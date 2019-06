UAIC scoate la concurs 5600 de locuri fara taxa la admiterea din iulie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru sesiunea de admitere din iulie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi scoate la concurs 3500de locuri la buget pentru studiile de licenta si 2100 de locurifara taxa pentru studiile universitare de master. De asemenea, sunt disponibile si 4923 de locuri cu taxa, 3317 pentru studii de licenta si 1606 pentru studii de master. Candidatii se vor putea inscrie in perioada 15-20 iulie, iar rezultatele se vor afisa in perioada 21-23 iulie. Locurile care nu se vor ocupa in sesiunea de admitere din iulie vor fi scoase la concurs in perioada 9-11 septembrie. In premiera, candidatii la admiterea UAIC 2019 au la dispozitie o sesiune de preinscriere, exclusiv online, in perioada 11 martie – 14 iulie. & ...