UAIC scoate la concurs peste 2400 de locuri la admiterea din septembrie

universitatea alexandru ioan cuza iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 9 – 11 septembrie 2019, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi organizeaza, la facultatile si specializarile unde au ramas locuri disponibile dupa admiterea din iulie, o noua sesiune de inscrieri pentru studii de licenta si master. In total, pentru studiile de licenta vor fi scoase la concurs 1301 locuri: 1246 de locuri pentru candidatii romani (147 de locuri la buget si 1099 de locuri la taxa), 34 de locuri la buget pentru absolventii de licee situate in mediul rural, 7 locuri la buget pentru candidatii etnici romi si 14 locuri la buget, cu bursa, pentru Extensiunea din Balti, Republica Moldova. La Facultatea de Drept, Facultatea de Educatie ...