UBB, din nou pe prima pozitie in clasamentul global al universitatilor din Romania

Clasamentul stabileşte ierarhia universităţilor din România combinând performanţele lor individuale din clasamentele academice internaţionale ale universităţilor.

„Aflându-ne în al patrulea an consecutiv pe prima poziție în țară în metaranking, întâmpinăm cu demnitate sărbătoarea celor 100 de ani de învățământ superior în limba română la Cluj și onorăm cei 437 de ani de la fondarea universității claudiopolitane în 1581”, afirmă rectorul UBB, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop.

La rândul său, prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice punctează: „Mă bucur să văd că din 2016, în al patrulea an consecutiv, UBB ocupă prima poziție în țară și mai ales că de la an la an și-a crescut performanța reflectată în rankingurile internaționale ale universităților. Acest lucru atrage resurse academice/financiare, studenți naționali și internaționali, cadre didactice/de cercetare de prestigiu și confirmă statutul UBB de universitate internațională de excelență în predare și cercetare (QS****), acordat în urma auditului QS.”