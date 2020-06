Uber ajunge in Constanta. Aylin Cadir este primul utilizator care a incercat Uber in Constanta

Începând din această după-amiază, constănțenii pot comanda un Uber prin simpla apăsare a unui buton

Cântăreața și actrița Aylin Cadîr este primul utilizator Uber din Constanța

Constanța este al șaselea oraș din România în care Uber este disponibil

Descărcă aplicația Uber pe telefonul tău și creează un cont

Aplicația se va deschide cu o întrebare simplă: „Încotro?”

După ce ai setat destinația, aplicația îți va arăta prețul călătoriei

Urmărește statusul cursei și trimite localizarea pe hartă și timpul estimat de sosire prietenilor sau familiei

prietenilor sau familiei Plătește numerar sau prin intermediul plății electronice

Oferă rating și feedback șoferului

și șoferului După finalizarea cursei, vei primi un e-mail cu o chitanță electronică, iar din contul tău Uber vei putea descărca factura fiscală

Începând din această după-amiază, Uber va fi disponibil în Constanța, destinația de la malul Mării Negre preferată atât de români, cât și de turiști din alte colțuri ale lumii. Primul utilizator care a încercat Uber în Constanța este Aylin Cadîr, cântăreață și actriță a Teatrului Național din București născută în acest oraș, cunoscută pentru rolurile sale din producții TV românești.„Merg foarte des la Constanța și, pentru că nu am carnet de șofer, Uber este o opțiune excelentă pentru drumurile pe care le fac prin oraș, fie că e vorba de întâlniri de familie sau ieșiri cu prietenii. M-am bucurat foarte mult să aflu că acum am această opțiune sigură de transport în locul meu natal, orașul se simte mult mai conectat.” a spusConstanța este al șaselea oraș din România în care Uber este disponibil, după lansarea serviciului în București în 2015, urmată de extinderea rapidă către Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. La fel ca în celelalte orașe din România, șoferii parteneri din Constanța sunt licențiați pentru a transporta pasagerii în siguranță către destinațiile lor. În Constanța, Uber se lansează cu UberX, cel mai utilizat serviciu al companiei, care oferă acces la curse convenabile și sigure și un timp de așteptare de doar câteva minute.„Ne bucurăm să lansăm Uber în Constanța, un loc atât de drag românilor care îl aleg an de an ca destinație de vacanță, mai ales acum, când călătoriile internaționale nu sunt recomandate. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile locale pentru a oferi atât constănțenilor, cât și celor care vizitează orașul, o alternativă sigură de transport” a declaratOpțiunile generale de siguranță pentru pasageri disponibile în aplicația Uber includ accesul la informații despre șofer, afișând fotografia acestuia, modelul și numărul mașinii, alături de rating. Mai mult decât atât, pasagerii pot urmări cursele în aplicație, atât înainte de sosirea mașinii la locul de preluare, cât și în timpul călătoriei, și pot trimite statusul acesteia unui contact de încredere.În plus, Uber a lansat o serie de măsuri și proceduri pentru siguranță și igienă , pentru a ajuta comunitățile locale să se deplaseze cu ușurință în perioada pandemiei. Atât șoferii, cât și pasagerii trebuie să poarte mască în timpul curselor și sunt rugați să confirme că au înțeles și că respectă regulile de sănătate și siguranță recomandate de organizațiile mondiale de sănătate.În România, la fel ca în restul țărilor în care este prezent, Uber utilizează o tehnologie care verifică dacă șoferii poartă mască de protecție. Aceștia trebuie să-și facă un selfie înainte de a se conecta în aplicație. De asemenea, Uber a oferit șoferilor produse dezinfectante și a instalat în mod gratuit panouri separatoare în majoritatea vehiculelor. Aplicația le reamintește utilizatorilor să se spele pe mâini, să-și dezinfecteze mașinile și să țină geamurile deschise pentru a facilita ventilația în timpul curselor.Misiunea Uber este să creeze oportunitate prin mișcare.Am început în 2010 prin rezolvarea unei probleme simple: cum poți comanda o cursă doar prin atingerea unui buton? Peste 10 miliarde de curse mai târziu, dezvoltăm produse care să ducă oamenii cât mai aproape de destinație. Uber este o platformă care oferă lumii noi posibilități, schimbând modul prin care oamenii, mâncarea și lucrurile se deplasează în orașe.