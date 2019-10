Uber: Daca noua legislatie ar intra in vigoare maine, peste jumatate dintre soferi ar avea conturile blocate

Peste jumatate dintre soferii parteneri Uber din Romania ar avea conturile blocate, daca noua legislatie privind platformele de ridesharing ar fi valabila de acum, in conditiile in care noua lege intra in vigoare de la 1 noiembrie, iar procesul de licentiere dureaza 4-8 saptamani, a declarat Nicoleta Schroeder, manager general Uber Romania, in cadrul unei intalniri cu presa.