Uber disponibilizeaza mii de angajati, din cauza pandemiei

Liderului PSD, Marcel Ciolacu, i s-a facut rau in timpul unei conferinte de presa pe care o sustinea duminica la pranz, la sediul central al partidului.

Vineri a aparut stirea ca doctorita care a fost infectata la Spitalul Gerota de catre fostul politist, actualmente angajat la ADP Sector 4, in subordinea primarului Baluta si a aghiotantului Marian Goleac, a fost promovata in functie. Dupa acest fapt am primit pe surse mai multe date despre ceea ce s-a intamplat de fapt la Gerota si care sunt jocurile de culise de aici.