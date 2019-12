Uber lanseaza optiunea de verificare faciala in timp real in Uniunea Europeana

Uber lansează, începând de luni, funcţionalitatea de verificare facială în timp real - Real Time ID Check - prin care va îndemna şoferii şi curierii parteneri să facă un selfie înainte de a intra în aplicaţie pentru a se asigura că şoferul care foloseşte contul este chiar cel înscris şi verificat.

Conform unui comunicat remis AGERPRES , această nouă opţiune de siguranţă va proteja şi va preveni piratarea conturilor şoferilor şi curierilor parteneri. De asemenea, noua funcţie îi va asigura pe utilizatori şi consumatori că persoanele care conduc sau care le livrează mâncare sunt aceleaşi din aplicaţie.Potrivit Nicoletei Schroeder, general manager Uber România, verificarea facială în timp real este o funcţionalitate foarte importantă pentru siguranţă pe aplicaţie.

"Cu ajutorul acesteia putem combate acte de fraudă, utilizarea necorespunzătoare a conturilor şi putem menţine o platformă mai sigură pentru toţi utilizatorii noştri, asigurându-ne că şoferii şi curierii parteneri sunt întocmai persoanele înregistrate. Suntem încântaţi că această opţiune foloseşte tehnologia pentru a menţine siguranţa prin verificări automatizate, susţinute de verificări manuale, oferind astfel şoferilor şi curierilor posibilitatea de a alege felul în care trec prin această procedură. Uber este în continuă căutare de noi modalităţi prin care tehnologia poate îmbunătăţi siguranţa. Această opţiune creşte nivelul de siguranţă al tuturor utilizatorilor, prin folosirea unor tehnologii inaccesibile în trecut. Astfel, acestea vor ajuta la prevenirea problemelor, înainte ca ele să se întâmple", a explicat Nicoleta Schroeder.



Pentru opţiunea de verificare facială în timp real, şoferii şi curierii parteneri vor fi rugaţi periodic să oprească într-un loc sigur pentru a-şi face un selfie care să confirme că fotografia de profil se potriveşte cu cea din contul Uber. Această solicitare poate apărea oricând: în momentul logării sau chiar între curse sau livrări. Dacă fotografiile nu se potrivesc sau dacă aceştia nu vor da curs verificării, contul le va fi blocat în timp ce echipa de suport investighează situaţia. Verificările nu sunt planificate, însă un astfel de control poate avea loc automat şi dacă un utilizator raportează o nepotrivire a fotografiilor din aplicaţie. Pentru a proteja intimitatea tuturor utilizatorilor, şoferii şi curierii parteneri vor putea alege între o verificare automatizată care foloseşte tehnologie biometrică sau o verificare manuală din partea unui angajat Uber.



La începutul acestui an, Uber a lansat funcţionalitatea "Check Your Ride" pentru a le aminti călătorilor să verifice dacă fotografia şoferului şi persoana din maşină corespund. Această funcţionalitate îi ajută pe utilizatori să fie vigilenţi şi să raporteze orice neregulă, sprijinind astfel investigaţiile companiei în identificarea potenţialelor greşeli privind fotografiile încărcate de şoferii sau curierii parteneri.