UBER pregatește o revoluție in trafic: soluția propusa pentru București

Compania Uber experimentează în prezent în trei ţări introducerea de microbuze în regim de navetă pentru rezolvarea problemei traficului între locul de muncă şi locuinţă. Transportul multimodal este modelul ideal pentru reducerea traficului în București, spun oficialii UBER. Oamenii nu vor mai avea nevoie de maşini personale după ce problema transportului zilnic între serviciu şi locuinţă va fi rezolvată prin servicii alternative, a declarat, marţi, managerul general pentru Europa Centrală şi de Est al Uber, Ash Kebriti, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

"Unul dintre cele mai eficiente lucruri (pentru reducerea traficului rutier - n.r.) este că noi încercăm să rezolvăm problema transportului zilnic între locuinţă şi serviciu. Odată ce soluţionezi asta, oamenii nu mai au nevoie de maşini, iar acest lucru e minunat pentru societate (...), pentru rezolvarea problemei traficului şi a aglomerării rutiere pe termen lung. Spre exemplu, pe pieţe cum este Kiev - Ucraina, căutăm soluţii pentru a rezolva această problemă a navetei cu un serviciu de microbuze de transfer (shuttle service, în original - n.r.). Este o iniţiativă în premieră mondială, e a treia încercare la nivel mondial şi Ucraina e prima piaţă europeană unde o încercăm", a explicat Ash Kebriti.

Acesta a apreciat că transportul multimodal este modelul ideal pentru reducerea traficului în București

"Noi credem că facem deja o schimbare în ceea ce priveşte reducerea traficului rutier. Atunci când o maşină e folosită în sistemul Uber, comparativ cu toţi oamenii care deţin propria maşină şi care conduc maşinile lor către serviciu şi apoi le conduc înapoi către casă, evident că modelul Uber e mult mai eficient pentru a reduce numărul de maşini de pe străzi. Dar cum Uber a devenit mai mare decât şi-a imaginat oricare dintre noi, am înţeles că cea mai bună metodă de reducere a traficului într-un loc precum Bucureştiul - care are ceva trafic - este transportul multimodal. Asta înseamnă că, atunci când un om vrea să ajungă în Bucureşti din punctul A în punctul B, e necesar ca această persoană să poată folosi fiecare opţiune fizică, fie că este o bicicletă, o bicicletă electrică sau o trotinetă electrică etc. Şi cu cât are o opţiune mai largă de variante, cu atât mai bine e pentru fiecare persoană şi cu atât mai mult se reduce traficul. Acolo vrem să ajungem. Deja am integrat trotinete electrice în aplicaţia noastră în Polonia, în Cehia, avem biciclete electrice în pieţe precum Marea Britanie, Berlin, Portugalia", a oficialul Uber.

Acesta a respins acuzaţiile privind poziţia Uber împotriva taxiurilor şi a susţinut că, din contra, Uber este pro-taxiuri.

"Cu o combinaţie a tuturor acestor lucruri cred că vom reuşi să rezolvăm pe termen lung traficul şi aglomerarea rutieră, iar acesta e cel mai important lucru pentru noi. Apoi trecem la altă etapă, la cea mai interesantă chestie, anume cum integrăm transportul public pe termen lung. În Marea Britanie, în Sydney, în SUA, am decis să integrăm transportul în comun, pentru că e nevoie ca transportul public să funcţioneze alături de noi pentru ca acest concept să meargă. Şi avem nevoie şi de taxiuri - deseori se spune că suntem împotriva taxiurilor - eu cred că suntem foarte în favoarea taxiurilor, suntem parteneri cu taxiurile în multe pieţe. Deci, cu toate aceste variante, dacă oamenilor li se dau opţiuni şi au de unde alege, problema traficului şi aglomerării rutiere vor fi rezolvate", a susţinut Ash Kebriti.

