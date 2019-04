UBER reactioneaza la santajul taximetristilor: Multi dintre ei folosesc deja APLICATIA noastra

UBER google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Platforma de ridesharing Uber a anuntat, miercuri, referitor la protestul taximetristilor din Piata Victoriei, ca vrea sa colaboreze cu industria de taxi din Romania, asa cum procedeaza si in alte tari, in contextul in care multi soferi de taxi folosesc deja aceasta aplicatie. Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) organizeaza, miercuri, in Piata Victoriei, un protest impotriva Ordonantei de Urgenta ”pentru mentinerea pirateriei”. Santaj la adresa Guvernului Romaniei! Cei mai mari evazionisti blocheaza, din nou, traficul in Capitala Uber a transmis o pozitie privind protestul COTAR impotriva intentiei Guvernului de a crea un cadru de reglementare si pentru serv ...