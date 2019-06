Uber si Bolt intra in legalitate. Ce se schimba dupa legea data de Guvern

Uber Bolt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Taximetristii nu mai pot spune ca Uber sau Bolt sunt ilegale. Guvernul a dat OUG-ul care face ca ridesharingul sa fie legal. Asadar, Guvernul Viorica Dancila a adpotat Ordonanta de Urgenta prin care se reglementeaza transportul alternativ de tip ridesharing pe care-l fac entitati ca Uber, Bolt, Clever Go sau Yango (un alt serviciu de ridesharing ce va intra in Romania in curand) sa intre in legalitate. Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a spus ca „ordonanta de Urgenta are in vedere definirea activitatilor de transport alternativ, a modului de efectuare a acestuia si a tuturor actorilor implicati, modalitatea de reglementare a platformelor digitale si a tuturor operatorilor de transport alternativ ...