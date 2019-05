Uber si Taxify sunt interzise oficial in Romania!

Amintim că Guvernul Românieia adoptat, în 29 martie, ordonanţa de urgenţă pentru modificarea legii nr. 38/2003 care reglementează transportul în regim de taxi şi de închiriere, printre altele eliminând din lege expresia "în mod repetat". Decizia venea ca urmare a protestelor repetate ale taximetriştilor, care s-au strâns în faţa guvernului cerând să fie reglementată activitatea de ridesharing.

Protestatarii acuzau că în România ar fi peste 100.000 de persoane neautorizate care practică ride-sharing. În urma modificărilor, a fost eliminată sintagma „în mod repetat” din legea 38/2003, astfel încât „sancţiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal”.

"Am adoptat o OUG îndelung dezbătută în spaţiul public, care modifică legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. Am operat două modificări, am transferat atribuţiile privind organizarea şi efectuarea transportului în regim de închiriere de la autorităţile admininstraţiei publice locale la Autoritatea Rutieră Română.

Această modificare a stat în transparenţă decizională timp de 10 zile, inclusiv autorităţile locale au fost de acord şi n-au ridicat observaţii vizavi de acest punct.