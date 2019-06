Ucigasul politistului din Timis a spus totul in fata procurorilor. Iata de ce l-a omorat, de fapt, pe Cristian Amariei

ucigas politist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis l-au audiat, astazi, pe Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impuscat mortal pe politistul Cristian Amariei, acesta recunoscandu-si fapta. Ucigasul le-a spus procurorilor ca nu a avut intentia de a-l omori pe politist si ca regreta cele intamplate. Barbatul a fost retinut 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat in fata instantei cu propunere de arestare preventiva. Concret, Ionel Marcel Lepa si-a recunoscut astazi fapta, in cadrul audierilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis si le-a spus acestora ca regreta cele intamplate. Ionel Lepa a declarat ca nu a avut nicio clipa intentia de a-l ucide pe Amariei, ci a vrut sa traga in zona picioarelor, ...