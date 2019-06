Ucigasul politistului din Timis s-a spanzurat in inchisoare

Marcel Lepa, ucigasul politistului din Timis, a fost gasit mort in arest, luni dimineata.

La data de 10.06.2019, in jurul orei 06:40, numitul Lepa Ionel Marcel, cercetat pt. uciderea politistului din cadrul IPJ Timis, a fost gasit spanzurat in camera de arest de la Penitenciarul Timisoara.

Un echipaj medical a constatat decesul, transmit autoritatile.

”Luni, 10.06.2019, in jurul orei 06.30, personalul medical al Penitenciarului Timisoara a intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unui detinut care a savarsit un act de suicid prin, spanzurare in grupul sanitar al camerei de detinere.

Concomitent aplicarii manevrelor de resuscitare, a fost solicitat Serviciul unic de urgenta 112. In ciuda eforturilor depuse de membrii echipajului SMURD, acestia au constatat decesul la ora 7.15.

In conformitate cu procedurile legale, administratia locului de detinere a anuntat familia persoanei decedate, a informat judecatorul de supraveghere a privarii de libertate si a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.

Totodata, la nivelul penitenciarului s-a declansat o verificare interna pentru a se stabili imprejurarile producerii incidentului” se arata intr-o informare transmisa de penitenciar.

Marcel Lepa fusese arestat preventiv vineri, pentru 30 de zile, pentru comiterea infractiunilor de ultraj in varianta omorului calificat comis asupra unui politist aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept, aflate in concurs real si in stare de recidiva postcondamnatorie.

