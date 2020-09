Ucraina acuza separatisti pro-rusi de incalcare a armistitiului (armata)

Schimbarile climatice ar putea lasa fara apa doua miliarde de oameni si ar putea duce la stramutarea a peste un miliard de oameni si la colapsul civilizatiei, pana in 2050, daca natiunile nu vor lua masuri stricte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera.

A fost alerta in Targu-Jiu dupa ce doua grupuri de romi din Tragu-Jiu s-au atacat cu sabii si cutite. Totul a pornit de la o datorie fata de camatari neplatita la timp. Actiunea s-a petrecut sambata 5 septembrie in cartierul Meteor, in apropierea Statiei Meteo.