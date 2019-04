Ucraina: Al doilea tur al alegerilor prezidentiale, stabilit oficial pentru 21 aprilie

Alegeri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia electorala nationala din Ucraina a stabilit pentru 21 aprilie data celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care se vor confrunta actualul sef al statului Petro Porosenko si actorul de comedie Volodimir Zelenski, transmite DPA. In primul tur al scrutinului prezidential, desfasurat pe 31 martie, Zelenski (41 de ani) a obtinut 30,24% din voturi, iar Porosenko (53 de ani) 15,95% din sufragii. Rata prezentei la vot a fost 62,8%. Campania electorala se anunta dificila pentru Zelenski si Porosenko, in contextul in care peste 50% dintre ucrainenii care s-au prezentat la urne nu au votat pentru niciunul dintre cei doi candidati calificati in finala scrutinului prezidential. In primul tur, cei ...