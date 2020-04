Ucrainean, cercetat pentru contrabanda. Peste 27.000 de pachete tigari, confiscate la frontiera de nord (galerie foto)

Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la „frontiera verde” 27.780 pachete cu țigări de proveniență ucraineană, în valoare totală de peste 325.000 lei. Un cetățean ucrainean este cercetat pentru contrabandă, la final urmând a fi luate măsurile legale ce se impun.În data de 29 aprilie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Sarasău, judeţul Maramureș, a fost declanșată o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în zona de responsabilitate.Astfel, în jurul orei 22.00, polițiștii de frontieră au observat în apropierea frontierei de stat, pe direcţia localității Remeți, mai multe persoane care încărcau colete voluminoase într-un autoturism de teren.Imediat, poliţiştii de frontieră au acționat pentru reținerea persoanelor, moment în care acestea au abandonat coletele și au fugit spre teritoriul ucrainean. În urma acțiunii de urmărire, colegii noștri au reținut un cetățean ucrainean, în vârstă de 21 de ani.Polițiștii de frontieră au anunţat şi autorităţile ucrainene despre caz în vederea cercetării în comun a evenimentului de frontieră.La fața locului, în autoturismul abandonat, marca Mitsubishi Pajero, fără număr de înmatriculare, au fost descoperite 21 de baxuri cu țigări, care au fost transportate la sediul sectorului, unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 10.500 pachete cu țigări, de proveniență ucraineană.Țigările, în valoare de peste 122.850 lei, au fost ridicate în vederea confiscării, iar autoturismul în valoare de 10.000 lei a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, la final urmând a se lua măsurile legale ce se impun.Și polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Brodina, județul Suceava, au descoperit, în aceeași zi, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control pe direcția localității Straja, şapte colete cu țigări de proveniență ucraineană.Coletele au fost transportate la sediul sectorului, unde în urma inventarierii s-a constatat că acestea conțin 13.780 pachete țigări, în valoare de aproximativ 161.300 lei.În continuare, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, în vederea depistării tuturor persoanelor implicate şi documentării întregii activităţi infracţionale.Şi polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial PF Suceava au descoperit în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Straja, județul Suceava, şapte baxuri cu țigări care au fost transportate la sediul instituției.În urma verificării baxurilor, s-a constatat că acestea conțin 3.500 pachete țigări de proveniență ucraineană, în valoare de aproximativ 41.000 lei, marfă ce urma să ajungă pe piața neagră de desfacere din zonă.Și în acest caz, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate.Sursa foto: Poliția de Frontieră