Ucrainean cu permis de conducere fals, depistat la PTF Radauti Prut

Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Radauti Prut efectueaza cercetari cu privire la un cetatean ucrainean, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Moldovean ajuns ilegal in Romania, depistat de politistii de frontiera botosaneni la Radauti - Prut In data de 24 iulie a.c., in jurul orei 17.30, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Radauti Prut – I.T.P.F. Iasi, pentru efectuarea formalitatilor de control, la volanul unui autoturism marca BMW, inmatriculat in Lituania, cetateanul din Ucraina, Y.A., in varsta de 39 de ani. La controlul de frontiera, in urma verificarilor sp ...