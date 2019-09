UDMR a facut anunțul: Ce a decis fostul internațional Ladislau Boloni in privința candidaturii la Primaria Targu Mures

Preşedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a anunţat, joi, la Adunarea Delegaţiilor UDMR Mureş, că nu există şanse ca fostul internaţional Boloni Ladislau să accepte candidatura la Primăria Târgu Mureş, pentru alegerile locale din 2020, potrivit Agerpres.

Citește și: Lovitură dură pentru Lucian Mîndruță! Acuzat de răspândirea de știri false

"27.000 de voturi sunt necesare, în iunie 2020, ca să îl schimbăm pe Florea (Dorina Florea, primarul din Târgu Mureş, n.r.). Trebuie să formulăm foarte clar, trebuie să avem scopuri foarte clare, unul dintre aceste obiective este să îl schimbăm pe Florea. După calculele mele avem nevoie de 27.000 de voturi. La alegerile locale din 2020 aceasta va fi campania la care lumea va fi atentă, în toată Transilvania, în întreaga organizaţie şi mai ales oamenii din Târgu Mureş. Nu este un lucru local, este o chestiune comunitară ceea ce va determina toată Transilvania. 262 - atâtea zile avem până la alegerile locale. Le vom petrece cu mai puţină strategie şi mai multă muncă, ştim câte voturi vrem să obţinem, ştim cât timp avem să obţinem aceste voturi, trebuie să facem o programă, să găsim voluntarii necesari, o agendă, un calendar. Trebuie să avem o comunicare eficientă. Dacă am înţeles bine, azi porneşte campania pentru scaunul de primar din Târgu Mureş (...) Avem nevoie de o singură persoană, un sigur candidat care să câştige aceste alegeri, nu patru, nu 27, unul singur. Numele acestui candidat nu este Boloni Laszlo, am vorbit despre acest lucru, am avut foarte multe discuţii şi vreau să spun că, în timp ce discutam cu cei care vorbesc cu Boloni şi nu doar fac anunţuri prin presă, în prezent nu există şanse ca Boloni să accepte această candidatură", a declarat Porcsalmi Balint, potrivit traducerii oficiale.

Citește și: Cutremur la Poliția Caracal! Decizia care răstoarnă situația actuală

Preşedintele executiv al UDMR a arătat că formaţiunea va avea candidat la Primăria Târgu Mureş, însă "UDMR trebuie să ştie ce vrea şi doar după această să aşteptăm de la comunitatea noastră să sprijine această decizie".

"Cred că scopul este foarte clar, trebuie să câştigăm aceste alegeri, trebuie să eliberăm acest oraş de administraţia lui Florea. Pentru aceasta avem nevoie de un candidat. Astăzi vom decide cine va fi acest candidat şi vocea acestuia", a arătat Porcsalmi.

Numele internaţionalului Ladislau Boloni a fost vehiculat în mediul politic din Târgu Mureş în ultima perioadă, după ce acesta s-a situat cel mai bine în sondaje în rândul populaţiei maghiare.