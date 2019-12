UDMR a facut lege pentru recunoasterea Tinutului Secuiesc: Va avea presedinte si maghiara ca limba oficiala

Deputatii UDMR Zsolt-Istvan Biro si Jozsef-Gyorgy Kulcsar-Terza au depus, la Camera Deputatilor, un proiect prin care Tinutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in Romaniei. Limbile maghiara si romana vor fi folosite in institutiile publice de cetatenii domiciliati in Tinutul Secuiesc.