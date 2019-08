UDMR a intrat in cursa prezidențiala cu atacuri la Basescu și Iohannis: Degeaba aducem rachete daca ne pleaca oamenii din țara

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, desemnat, vineri, de Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU) candidatul Uniunii la alegerile prezidenţiale, a declarat că următorul preşedinte va trebui să regândească rolul regional al României, să îşi asume un rol de lider în Balcani, potrivit Agerpres.

"Următorul preşedinte va trebui să regândească rolul regional al României. Aici, în Balcani, trebuie să îşi asume un rol de lider pentru care trebuie să muncească, să fie activ, zilnic trebuie să aibă câte o iniţiativă şi să ducă muncă diplomatică. Pentru că scandalurile de politică internă din ultimii ani, activitatea ultimilor ani a produs următorul rezultat: România şi-a pierdut din ponderea politică în zonă. Foarte multe depind de ce face preşedintele şi ce fel de politică externă duce preşedintele. (...) România chiar ar putea să devină un lider în regiune. Se spune că politica securităţii prevalează peste tot, da, şi eu sprijin rolul în care România s-a angajat împreună cu SUA în parteneriate strategice, trebuie să consolidăm pentru că nu există alternativă. Această strategie nu trebuie neapărat regândită, dar spunem că degeaba aducem rachete noi în ţară, degeaba facem acest scut de protecţie, dacă pleacă oamenii din ţară, dacă ţara se goleşte, dacă până în 2040 nu vor mai fi nici 15 milioane de oameni şi nu va fi o populaţie activă de 4 milioane", a declarat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale.

Candidatul UDMR a subliniat că preşedintele statului trebuie să aibă un rol şi în schimbarea mentalităţii oamenilor, să contribuie activ la restaurarea respectului şi încrederii, întrucât acesta nu este doar un titlu onorific de drept comun.

"Este foarte bine că preşedintele nu poate să ia deciziile de unul singur. România a avut un preşedinte hiperactiv, care chiar a cauzat multe probleme. Pe urmă are un preşedinte care se limitează doar la dreptul comun în ceea ce face, cred că niciunul dintre aceştia doi nu este destul de bun. România are nevoie de un preşedinte care să dea un exemplu, care să poată să readucă în societate respectul, stima şi încrederea şi poate facilita restaurarea lucrurilor bune care s-au stricat în ultimii ani. O campanie prezidenţială, în ceea ce ne priveşte, nu trebuie să fie despre persoane, ci despre viitor, despre principii şi despre valori. Astăzi avem trei sarcini care nu mai suferă amânare, trebuie să vorbim despre viitorul ţării într-o abordare globală, avem nevoie de o astfel de abordare care să treacă peste graniţele ţării. Apoi mai există o abordare, un preşedinte poate dobândi un rol regional. Avem nevoie de modernizare şi dezvoltare. Bineînţeles că Guvernul are un cuvânt de spus, dar nu este totuna ce fel de idei are în cap preşedintele. Dacă vrem ca România să fie o ţară modernă, o ţară dezvoltată, atunci preşedintele ţării trebuie să îşi spună părerea despre economie, cercetare, educaţie, infrastructură", a subliniat Kelemen Hunor.

Politicianul a arătat că, în calitate de candidat al UDMR, are o propunere naţională, valabilă pentru toată ţara, şi a subliniat că politica la care s-a angajat Uniunea în urmă cu 30 de ani vizează dezvoltarea întregii ţări.

"Trebuie să spunem cu voce tare că nu vrem să luăm nimic de la nimeni, noi vrem să dezvoltăm. Ne-am angajat să facem politică în urmă cu 30 de ani ca să dezvoltăm această ţară. Şi noi vrem să trăim într-o ţară mai bună, un stat drept, o ţară înţeleaptă care se comportă cu stimă faţă de cetăţeni şi care se comportă într-un mod în care, pe termen lung, se va transforma într-un stat verde, care să aibă clasă la nivel european, care respectă drepturile comunităţilor naţionale şi să creeze posibilitatea păstrării valorilor fiecăruia dintre noi. Cerem sprijinul şi votul fiecărui cetăţean", a mai spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a fost desemnat, vineri, la Târgu Mureş, candidatul UDMR la alegerile prezidenţiale de către Consiliul Reprezentanţilor Unionali, cu 107 voturi pentru şi 4 împotrivă.