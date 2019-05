UDMR a SUSPENDAT protocolul cu PSD-ALDE

UDMR google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderii UDMR au anuntat suspendarea protocolului cu PSD si ALDE. Cei de la UDMR anunta ca nu vor mai sustine in Parlament initiativele coalitiei PSD-ALDE. ”In aceasta dimineata, Politia din Bacau a efectuat perchezitii la domiciliul viceprimarului din Sanmartin si la Primaria Sanmartin. Viceprimarul LÁSZLÓ Antal a fost dus pentru audieri la sediul Inspectoratului Judetean de Politie Harghita, in conditiile in care nu a fost nimeni tras la raspundere pana acum pentru distrugerea si profanarea mormintelor soldatilor maghiari din cimitirul din Valea Uzului, respectiv pentru incitare la ura interetnica. La fel, autoritatile nu s-au sesizat din oficiu nici in legatura cu abuzul primarului din Darma ...