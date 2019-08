UDMR exclude o intelegere cu PSD: Cel mai bine ar fi ca premierul si guvernul sa se retraga

Attila Korodi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul deputatilor UDMR, Atilla Korodi, a marturisit ca nu a avut nicio discutie cu Viorica Dancila de cand ALDE a decis sa plece de la guvernare. „Nu am avut niciun contact, dar nici zilele trecute nu a fost vreun contact cand au aparut stirile ca Viorica Dancila ar cauta o solutie printr-un dialog cu noi. Nu, nu s-a intamplat si cred ca e normal. Dupa pozitia noastra, dupa motiunea de cenzura din iunie-iulie, era evident ca era un pas care nu avea o baza solida sa discuti cu UDMR, pentru ca UDMR nu avea cum sa sustina un guvern impotriva caruia a votat in iunie. Ce scrie Bloomberg despre ruperea coalitiei PSD-ALDE In doua luni de zile nu prea au cum sa se schimbe lucrurile radical. Din punctul ...