UDMR, mesaj transant: Am spus raspicat ca nu sustinem Guvernul, deci nici pe Melescanu

UDMR respinge numirea lui Teodor Meleşcanu ca preşedinte al Senatului. Liderul Grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, că UDMR nu îl susține pe Meleșcanu în funcția de președinte al Senatului. "Am spus răspicat că nu vom susţine actualul Guvern şi că susţinem o moţiune de cenzură dacă se înaintează, suntem