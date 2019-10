UDMR pune conditii pentru sustinerea viitorului Executiv. Ce a cerut UDMR presedintelui Iohannis

UDMR i-a transmis, luni, președintelui Klaus Iohannis condițiile pentru a susține viitorul guvern: să nu guverneze prin OUG și să organizeze în mod cinstit următoarele trei alegeri. Surse din UDMR au declarat corespondentului MEDIAFAX, că Uniunea are o propunere de premier care va fi făcută publică dacă UDMR va fi întrebată. La consultările de la The post UDMR pune condiţii pentru susţinerea viitorului Executiv. Ce a cerut UDMR preşedintelui Iohannis appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.