UDMR raspunde criticilor USR: Grow up! Poate cele scrise de Rise Project v-au facut sa va schimbati parerea

Purtatorul de cuvant al UDMR Hegedus Csilla raspunde criticilor senatorului USR Vlad Alexandrescu dupa respingerea alegerii primarilor in doua tururi, in Senat, spunand ca unii devin isterici si fac scandal daca ceea ce le trece pe moment prin cap nu este votat imediat. In plus, acesta a adus in discutie si dezvaluirile facute de Rise Project in ce il priveste pe Dan Barna.