UDMR vrea anticipate ca Orban "sa guverneze stabil", dar il da jos daca face locale in 2 tururi: Pierdem 20% din primarii

Reprezentantii UDMR anunta ca formatiunea politica sustine organizarea de alegeri parlamentare anticipate, insa doreste ca acestea sa nu se desfasoare concomitent cu alegerile locale, ci cu o saptamana inainte. In plus, nu vor alegeri locale in doua tururi, considerand ca astfel ar pierde pana la 20% dintre primariile pe care le conduc in prezent.