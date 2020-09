UE a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 25,8 miliarde de euro, in iulie

Măsurile de izolare introduse în 2020 de statele membre UE pentru oprirea răspândirii pandemiei de coronavirus (COVID-19) au continuat să aibă un impact semnificativ asupra comerţului internaţional cu mărfuri, notează Agerpres.

Estimările preliminare publicate miercuri de Oficiul European de Statistică Eurostat arată că Uniunea Europeană a înregistrat în iulie un excedent al balanţei comerciale de 25,8 miliarde de euro, faţă de un plus de 20,2 miliarde de euro în perioada similară din 2019.În iulie, exporturile de bunuri ale UE s-au situat la 168,5 miliarde de euro, în scădere cu 11,3% faţă de 189,9 miliarde euro în perioada similară din 2019, în timp ce importurile UE au scăzut cu 16%, până la 142,6 miliarde de euro.Zona euro a înregistrat în iulie un excedent al balanţei comerciale de 27,9 miliarde de euro, faţă de un plus de 23,2 miliarde de euro în perioada similară din 2019.În primele şapte luni din acest an, UE a înregistrat un excedent al balanţei comerciale de 99,7 miliarde de euro, faţă de un plus de 101,8 miliarde de euro în perioada similară din 2019, în timp ce zona euro a raportat un excedent de 113 miliarde de euro, de la un plus de 119,3 miliarde de euro.În perioada ianuarie-iulie 2020, China a depăşit SUA, devenind principalul partener comercial al UE. Acest rezultat vine în urma creşterii importurilor (4,9%) combinată cu un uşor declin al exporturilor (minus 1,8%), în timp ce pe relaţia cu SUA s-a înregistrat o scădere semnificativă atât a importurilor (minus 11,7%) cât şi a exporturilor (minus 9,9%)În ceea ce priveşte România, datele Eurostat arată că în primele şapte luni din acest an exporturile au scăzut cu 16%, până la 33,9 miliarde de euro, în timp ce importurile s-au redus cu 12%, la 44,1 miliarde de euro. În aceste condiţii, deficitul balanţei comerciale a României s-a situat la 10,1 miliarde de euro, comparativ cu 9,7 miliarde de euro în perioada similară din 2019.