UE denunta politica de sanctiuni promovata de administratia Trump

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a denunţat vineri politica de sancţiuni a administraţiei americane, apreciind că este contraproductivă, notează AFP. "Sunt profund preocupat de recurgerea tot mai frecvent la sancţiuni, sau la ameninţarea cu sancţiuni, de către Statele Unite împotriva companiilor şi intereselor europene", a declarat el într-un comunicat dat publicităţii în numele său în timpul summitului european consacrat relansării economiei europene. "Am fost martori ai acestei tendinţe crescânde în cazurile Iranului, Cubei, Curţii Penale Internaţionale şi, mai recent, al proiectelor gazoductelor Nord Stream 2 şi TurkStream", a subliniat Josep Borrell. Şeful diplomaţiei americane, Mike Pompeo, a deschis miercuri calea unor sancţiuni mai dure pentru a împiedica punerea în funcţiune a proiectului gazoductului Nord Stream 2 între Rusia şi Germania. Aceste sancţiuni au fost denunţate de Berlin. Proiectul TurkStream urmează să transporte gaz rusesc în Turcia şi Europa. El a fost inaugurat în ianuarie de preşedintele rus, Vladimir Putin, şi omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan. "Din principiu, Uniunea Europeană se opune utilizării sancţiunilor de către ţări terţe împotriva companiilor europene exercitând activităţi legitime", a adăugat Josep Borrell. "În plus, consideră că aplicarea extrateritorială a sancţiunilor este contrară dreptului internaţional", a insistat el. Diplomatul spaniol a mai subliniat că "politicile europene ar trebui să fie stabilite aici în Europa, şi nu de ţări terţe". "Atunci când există diferenţe de politică, Uniunea Europeană este întotdeauna deschisă dialogului. Acesta nu poate avea loc însă sub ameninţarea sancţiunilor", a concluzionat şeful diplomaţiei UE.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Andreea Preda)