UE inaugureaza epoca Brexit-ului cu un mesaj care face referire la britanicii din Monty Python

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a inaugurat sâmbătă, 1 februarie, prima zi fără Regatul Unit în Uniunea Europeană cu un mesaj care face referire la filmul "Viaţa lui Brian", al celebrului grup de comedianţi britanici Monty Python, informează EFE. "Priveşte mereu latura frumoasă a vieţii", a scris Michel sâmbătă pe contul său de Twitter, referindu-se la cântecul cu care se termină filmul din 1979 într-o arhicunoscută scenă în care un grup de condamnaţi la moarte prin crucificare cântă, fluieră şi transmit acest mesaj plin de optimism. Always look on the bright side! #SaturdayMood - a tribute to the late Terry Jones #MontyPython pic.twitter.com/wB6hsj2y9P— Charles Michel (@eucopresident) February 1, 2020 Preşedintele Consiliului European a însoţit mesajul de o fotografie cu cheiul Doverului, în Regatul Unit, şi cu melodia 'Always look on the bright side of life', cu comentariul: "Stare de spirit într-o zi de sâmbătă. Omagiu adus lui Terry Jones", o referire la regizorul filmului şi actor în grupul Monty Phyton, care a murit la 21 ianuarie, la vârsta de 77 de ani. Peste imaginea cheiurilor din Dover, punctul cel mai apropiat între Regatul Unit şi Europa continentală, Michel a adăugat o referire la "noua relaţie" dintre Londra şi Bruxelles, peste care a pus inimioare şi steaguri cu mesajul "UE iubeşte Regatul Unit". Pe un ton mai instituţional şi mai puţin emoţional, şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a difuzat ca prim mesaj în această sâmbătă şi pentru prima zi de Brexit un articol de opinie pe care l-a semnat împreună cu Michel şi cu preşedintele Parlamentului European, David Sassoli, şi care a fost publicat vineri de 24 de publicaţii europene. AGERPRES/(AS - autor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)