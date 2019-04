UE incurca planurile Rusiei: Gazprom silita sa predea conducerea conductei Nord Stream 2

Consiliul UE a aprobat, la 15 aprilie, o directivă europeană privind gazele, care se așteaptă să întârzie punerea în funcțiune a gazoductului Nord Stream 2 și, eventual, să îl lase pe jumătate gol, potrivit themoscowtimes.com.

Prin extinderea normelor UE la conductele din afara UE - în special cele din afara teritoriului UE - directiva va forța Gazprom să "dezbine" sau să predea operarea conductei către o companie independentă de producătorul de gaze al Rusiei.

Cu toate acestea, Gazprom menține un monopol garantat cu grijă asupra exporturilor de gaze din Rusia și va fi foarte reticent în a-și împărți dreptul la export cu oricine.

În prezent, singura entitate autorizată să exporte gaze naturale este o întreprindere privată Novatek, care se limitează la exportul de gaz natural lichefiat (GNL).

Citește și: Mega-lovitură pentru Gică Popescu! Va fi executat silit pentru o sumă colosală

Important este ca jumătate din conductă să fie rezervată companiilor terțe. Având în vedere monopolul exportului de gaze al Gazprom, acest lucru ar putea lăsa jumătate din conducta goală până când Rusia creează un exportator separat de gaze și va crea cu siguranță întârzieri pentru conducte.

Nord Stream 2 urmează să ajungă online la sfârșitul acestui an, iar construcția progresează bine, cu 800 de kilometri din conducta de 1200 km deja construită, potrivit unor rapoarte recente.

Ucraina este reticentă la conductă, deoarece capacitatea suplimentară de 55 de miliarde de metri cubi (bcm) va permite Rusiei să ocolească complet Ucraina, privând-o de 3 miliarde de dolari pe an în veniturile din tranzitul de gaze naturale.

Misiunea Ucrainei în UE a fost de a emite o declarație salutând noile reguli. O lansare întârziată a Nord Stream 2 ar putea determina Gazprom să repună 65-70 miliarde de metri cubi pe an de tranzit prin Ucraina, a informat VTB Capital (VTBC).

Nord Stream 2 a depus o a treia cerere pentru un traseu prin apele daneze pe 15 aprilie, deoarece compania caută modalități de a evita noile reguli. Ea prevede un traseu prin zona economică exclusivă daneză (EEZ) în apele de sud de insula Bornholm, în conformitate cu o decizie a Agenției Daneze pentru Energie (DEA) din 26 martie, raportează VTBC.

Citește și: Judecătorii au decis! Radet a intrat în faliment:’Trebuie să mulțumim pentru asta Ministerului Energiei’

La sfârșitul lunii martie, autoritatea de reglementare daneză a menționat că nu intenționa să examineze cele două aplicații de traseu Nord Stream 2 anterioare, până când compania nu a luat în considerare un traseu alternativ în apele de la sud de Bornholm, transmite Kommersant.

Potrivit ziarului, întârzierea în aprobarea rutei Nord Stream 2 prin Danemarca ar putea cere Gazpromului să discute un nou contract de tranzit cu Ucraina pentru un volum semnificativ mai mare decât cele 10-15 miliarde de metri cub pe an anunțate anterior de către directorul executiv al Gazprom, Alexey Miller.

Volumele de 65 miliarde de metri cubi prin Ucraina ar face în mod efectiv Nord Stream 2 inutil."Gazprom a primit permisiuni din partea tuturor țărilor de pe ruta (Suedia, Finlanda, Germania și Rusia), cu excepția Danemarcei", a spus VTBC.

Citește și: Adio, dosare penale! Cum ar putea scăpa Dragnea nepedepsit

Acesta a adăugat că riscul potențial ca conducta să nu fie pusă la dispoziție la timp este negativă pentru companie, dat fiind că contractul de tranzit cu Ucraina expiră la sfârșitul acestui an, iar monopolul de gaz a planificat anterior reducerea tranzitului gazelor prin Ucraina de la 87 de miliarde de metri cubi pe an în 2018 până la 10-15bcm pe an după 2019.

Acțiunile Gazprom au fost pedepsite deoarece incertitudinea politică se învârte în jurul afacerilor sale. În 2008, Miller a mărturisit că compania era pe cale să devină concernul cu primul trilion de dolari din lume, cu o capitalizare de piață de 300 de miliarde de dolari în acel moment.

De atunci, Apple a reușit să ajungă la linia de piață de trei trilioane de dolari, iar limita de piață a Gazprom a scăzut la 53 miliarde de dolari. Acum este una dintre cele mai subevaluate acțiuni de pe bursele ruse, iar producătorii independenți de petrol și gaze independenți, Novatek și Lukoil, amenință să o depășească.