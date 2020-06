UE investește in Romania pentru combaterea OBEZITAȚII - Ce proiect de 16 milioane de euro se deruleaza pentru optimizarea terapiilor

Un proiect internațional de cercetare finanțat de Uniunea Europeană vizează optimizarea terapiilor viitoare pentru obezitate, urmând să identifice, caracterizeze și stratifice subpopulațiile pacienților care trăiesc cu obezitate, potrivit 360medical.ro.

Proiectul va fi realizat de consorțiul internațional de cercetare public-privat „SOPHIA” (Stratificarea fenotipurilor de obezitate pentru optimizarea terapiilor viitoare pentru obezitate – Stratification of Obese Phenotypes to Optimize Future Obesity Therapy), condus de grupul farmaceutic Novo Nordisk, și are scopul de a îmbunătăți evaluarea riscurilor de comorbidități și tratamentul pentru persoanele cu obezitate.

Cercetarea “SOPHIA” este finanțată prin The Innovative Medicines Initiative (Inițiativa privind medicamentele inovatoare – IMI). Din consorțiu fac parte 29 de parteneri internaționali din societatea civilă, mediul academic și industria farmaceutică.

Obezitatea este o pandemie globală care afectează în prezent aproximativ 650 de milioane de oameni în întreaga lume. Complicațiile obezității sunt frecvente, dar încă nu se poate prezice cine va dezvolta oricare dintre cele 200 de complicații cunoscute ale obezității. Mai mult decât atât, nu sunt suficienți predictori pentru a ști cine va răspunde la tratamentele pentru obezitate.

„Obezitatea este o boală cronică complexă care afectează într-un mod major calitate vieții pacienților. În Europa, peste 150 de milioane de oameni suferă de obezitate, multe dinte caracteristicile acestei boli fiind încă necunoscute. Misiunea noastră este ca, prin susținerea unor parteneriate puternice cu mediul academic și științific, să putem înțelege mai bine obezitatea, să putem veni cu soluții de ultimă generație de tratament și, astfel, să oferim noi șanse la o viață mai bună acestor sute de milioane de oameni”, a declarat Director General Novo Nordisk România, Cecilia Radu, citată într-un comunicat al grupului.

Cercetarea “SOPHIA” va identifica, caracteriza și stratifica subpopulațiile pacienților care trăiesc cu obezitate, semnificative din punct de vedere clinic, pentru a identifica o abordare adecvată: tratamentul potrivit pentru persoana potrivită, la momentul potrivit.

Proiectul își propune să realizeze o clasificare bazată pe dovezi științifice pentru complicațiile obezității și să determine răspunsul la tratamentul obezității, identificând modele pentru dezvoltarea a noi strategii de tratament. “SOPHIA” va cerceta, de asemenea, indicatori de sănătate la persoanele cu obezitate care au diabet de tip 1.

Proiectul a început oficial în Europa la 1 iunie 2020 și va dura până la 31 mai 2025, având un buget de 16 milioane euro.

Inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI) este cea mai mare inițiativă public-privată din Europa care are ca scop îmbunătățirea sănătății prin accelerarea dezvoltării și prin accesul pacienților la medicamente inovatoare, în special în zonele în care există o nevoie medicală sau socială nesatisfăcută.