UE le cere Statelor Unite sa retraga tarife de sapte miliarde de dolari aplicate unor produse europene

Noul comisar al Uniunii Europene pentru Comert, Valdis Dombrovskis, a cerut Statelor Unite sa retraga tarifele aplicate unor produse provenite din UE in valoare de peste 7 miliarde de dolari, avetizand ca in caz contrar vor suporta tarife suplimentare pentru exporturile in Europa, comisarul cerand un acord in disputa referitoare la subventiile primite de constructorii de avioane Airbus si Boeing, potrivit unui articol publicat duminica de Financial Times.