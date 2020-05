UE: „Lista neagra” a aeroporturilor cu risc ridicat de transmitere a coronavirusului

Agenţia Europeană pentru Siguranţa Aviaţiei, organism oficial al Uniunii Europene, a publicat „lista neagră” a aeroporturilor situate în 34 de ţări cu transmitere ridicată a coronavirusului. Lista va fi actualizată regulat şi va constitui un ghid pentru zboruri și turism. În Europa, EASA include următoarele state pe „lista neagră”: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, […] The post UE: „Lista neagră” a aeroporturilor cu risc ridicat de transmitere a coronavirusului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.