UE nu vrea sa recunoasca suveranitatea Israelului in Platoul Golan

Federica Mogherini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sefa diplomatiei europene Federica Mogherini, a declarat, in Parlamentul European (PE), ca "Uniunea Europeana (UE) refuza sa recunoasca suveranitatea Israelului in Platoul Golan si considera periculoasa vointa de a trasa frontiere". ”UE nu recunoaste suveranitatea Israelului in teritoriile ocupate, iar aceasta pozitie, reiterata in numeroase randuri, se aplica si Platoului Golan”, anexat in 1967 de statul evreu, a declarat ea intr-o dezbatere cu eurodeputati, reuniti marti la Strasbourg in cadrul ultimei lor sesiuni plenare inaintea alegerilor europene din mai. Suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, nerecunoscuta de UE ”Modificarea frontierelor manu m ...