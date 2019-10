UEFA a dedicat un material Clubului de Educație Alternativa din Ferentari, care promoveaza drepturile sportivilor romi

UEFA a dedicat un material Clubului de Educație Alternativă din Ferentari, care promovează drepturile sportivilor de origine romă în ceea ce privește diverse activități, precum fotbalul în rândul celor tineri, potrivit Mediafax.

În materialul publicat pe site-ul forului european, marți, este prezentată situația a doi tineri din București, Ferentari - Nicușor "Beto" Vasile și Raluca Petre, în vârstă de 13, respectiv 14 ani: "Doi adolescenți din comunitatea romă a capitalei României, București, privesc încrezători spre noi orizonturi, cu fotbalul fiind un catalizator în dezvoltarea personală. Nicușor "Beto" Vasile și Raluca Petre locuiesc în Ferentari, un cartier dezavantajat din București. "Beto" trăiește într-o singură cameră, alături de mama sa și cei trei frați, în timp ce Raluca locuiește cu părinții săi, cei trai frați și cele două surori", se arată în prezentarea UEFA.

Cei doi iau parte la Clubul de Educație Alternativă din Ferentari, un proiect lansat de Fundația "Policy Centre for Roma and Minorities", unde sunt organizate diverse activități pentru ajutorarea tinerilor de origine romă.

"Viața nu e așa simplă în cartierul meu, e chiar destul de dificilă. Pentru mine, Clubul de Educație Alternativă este ceva perfect. Cel mai mult la club îmi place că pot veni să joc fotbal. Evoluez ca atacant. Când joc fotbal, mă simt perfect, ralaxat. Nu joc când plouă, dar o fac în restul timpului. Mă simt prost când cineva vorbește rău de comunitatea romă. Când ajung mare, vreau să devin fotbalist și o persoană bună și generoasă. Fotbalul m-a ajutat să îmi fac prieteni și cred că el este pentru toată lumea", a povestit Nicușor "Beto" Vasile, cel care s-a apucat de fotbal la vârsta de opt ani.

De asemenea, Raluca Petre, care merge la Clubul de Educație Alternativă de trei ani, a explicat că a fost încurajată de mama sa să practice fotbalul, lucru care a ajutat-o să devină mult mai încrezătoare în sine: "Am învățat să joc fotbal la club. Îmi place să vin aici pentru că e grozav. După ce terminăm, ne facem temele și vorbim. Viața e mai grea în cartierul nostru decât în altele, e diferit. Totuși, nu cred că banii reprezintă neapărat un mediu mai bun. La club, suntem toți la fel, chiar dacă suntem români sau romi. Aici nu putem vorbi în același fel în care poate o facem la școală. Nu avem voie să râdem unul de celălalt sau lucruri de acest gen. Mă simt foarte bine când joc fotbal pentru că îmi place acest sport. Fotbalul m-a făcut mai încrezătoare și m-a ajutat să cred că pot fi ca oricine altcineva, că pot realiza ceva. Vreau să fac o carieră din asta și să ajung cineva în fotbal".

"Clubul de Educație Alternativă are multe activități interesante pentru copii. Aici își descoperă talentele, abilitățile sociale, sportive sau artistice prin ateliere. După ce vin la aceste activități, copiii sunt mai încrezători și se simt mai puternici. Își dau seama că există perspective dincolo de sărăcia în care trăiesc. Dorim să extindem modelul la cât mai multe comunități defavorizate din România", a declarat și Sabina Antoci, director executiv al Fundației "Policy Centre for Roma and Minorities".

Materialul UEFA face parte din campania #EqualGame, care se concentrează lunar pe una dintre cele 55 de asociații membre: "Este despre modul în care fotbalul promovează incluziunea, accesibilitatea și diversitatea. Povestea lui sau ei exemplifică cum dizabilitățile, religia, sexul, etnia sau mediul social nu sunt bariere penntru a juca sau se a bucura de fotbal".