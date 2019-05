UEFA a stabilit arbitrii finalei Europa League

Gianluca Rocchi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comitetul de arbitri al UEFA a anuntat astazi ca Gianluca Rocchi va conduce miercuri, 29 mai, finala Cupei UEFA Europa League intre Chelsea si Arsenal, care are loc pe stadionul olimpic de la Baku. Zinedine Zidane si-a impus puncutul de vedere. Va juca la Real Madrid - FOTO Rocchi este arbitru international din 2008. In acest sezon, italianul de 45 de ani a oficiat la sase meciuri din cadrul UEFA Champions League. Aceasta va fi prima finala a Europa League pe care Rocchi o va fluiera, dupa ce a preluat responsabilitatile celui de-al patrulea arbitru in intalnirea din 2010 dintre Atlético Madrid si Fulham, precum si la finala din 2017 UEFA Europa League dintre Ajax si Manchester United. In acel ...