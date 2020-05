UEFA reactioneaza ca urmare a zvonurile aparute dupa ce Franta, Olanda si Belgia au decis sa opreasca definitiv campionatele interne

Uniunea europeana de fotbal (UEFA) a asigurat ca nu a propus nicio modificare a listei de acces in competitiile sale intercluburi pentru viitorul sezon, in situatia actuala, dupa ce unele tari, precum Franta, Olanda si Belgia, au decis sa opreasca definitiv campionatele interne din cauza pandemiei de coronavirus, in timp ce altele, precum Germania, au hotarat sa duca sezonul pana la capat, informeaza EFE.