Uggie, cainele vedeta din filmul ''The Artist'', recompensat cu premiul Palm Dog

Uggie, un exemplar de Jack Russel care a fermecat o lume intreaga in productia cinematografica "The Artist" (2011), a fost numit cel mai bun actor canin din ultimii douazeci de ani si a fost recompensat, vineri, cu titlu postum, cu "Palm Dog", premiu acordat in mod obisnuit in timpul Festivalului de Film de la Cannes, eveniment anulat in acest an.